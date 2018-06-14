Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Учебный корабль "Перекоп" отправится в Арктику в августе

Армия и ОПК
14 июня, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В ВМФ отмечают, что поход "является уникальным по протяженности, широтам, морским особенностям районов"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" отправится из Владивостока по северному морскому пути в августе, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Королев.

"Поход является уникальным по протяженности, широтам, морским особенностям районов. Впервые курсанты и экипаж учебного корабля "Перекоп" пройдут северным морским путем и получат уникальный практический опыт. Необходимо тщательно подготовить корабль, его материально-техническую часть к плаванию в арктических широтах и особо отнестись к подготовке курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С. О. Макарова к предстоящему походу, который начнется в первой декаде августа, когда корабль выйдет из Владивостока", - сказал он.

Главком поставил задачу обратить особое внимание на подготовку к следующему этапу похода учебного корабля из Владивостока в Мурманск, а затем в Кронштадт.

Более 200 курсантов Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) возвратились из Владивостока в Санкт-Петербург после завершения двухмесячного похода на корабле "Перекоп" из Севастополя во Владивосток.

Дальний поход, начавшийся 1 апреля, проходит по маршруту Севастополь - Владивосток - Северный морской путь - Мурманск - Кронштадт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Приморский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство предложило повысить пенсионный возраст
2
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
3
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
4
СМИ: Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским
5
Биография Станислава Говорухина
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Пенсионный возраст в странах мира. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости