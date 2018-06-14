Учебный корабль "Перекоп" отправится в Арктику в августе

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" отправится из Владивостока по северному морскому пути в августе, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Королев.

"Поход является уникальным по протяженности, широтам, морским особенностям районов. Впервые курсанты и экипаж учебного корабля "Перекоп" пройдут северным морским путем и получат уникальный практический опыт. Необходимо тщательно подготовить корабль, его материально-техническую часть к плаванию в арктических широтах и особо отнестись к подготовке курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С. О. Макарова к предстоящему походу, который начнется в первой декаде августа, когда корабль выйдет из Владивостока", - сказал он.

Главком поставил задачу обратить особое внимание на подготовку к следующему этапу похода учебного корабля из Владивостока в Мурманск, а затем в Кронштадт.

Более 200 курсантов Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) возвратились из Владивостока в Санкт-Петербург после завершения двухмесячного похода на корабле "Перекоп" из Севастополя во Владивосток.

Дальний поход, начавшийся 1 апреля, проходит по маршруту Севастополь - Владивосток - Северный морской путь - Мурманск - Кронштадт.