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Криворучко в Минобороны будет контролировать ГОЗ и военно-техническое обеспечение ВС

Армия и ОПК
14 июня, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Ранее Алексей Криворучко занимал пост гендиректора концерна "Калашников"

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Алексей Криворучко, которого президент России Владимир Путин 13 июня назначил заместителем министра обороны РФ, в военном ведомстве будет осуществлять контроль за выполнением гособоронзаказа, организацией военно-технического обеспечения вооруженных сил, а также руководить деятельностью по планированию развития вооружения. Об этом говорится на сайте Минобороны.

"Отвечает за организацию военно-технического обеспечения вооруженных сил. Руководит деятельностью органов военного управления, воинских частей и организаций по планированию развития вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), - перечислены его обязанности. - Осуществляет контроль за выполнением гособоронзаказа; организует в ВС патентно-лицензионную, изобретательскую и рационализаторскую работу".

В полномочия нового замглавы ведомства также входит организация разработки предложений и реализация Основ военно-технической политики РФ в ВС, осуществление возложенных на Минобороны функции госзаказчика в области обороны в части ВВСТ и мероприятий по их ликвидации в рамках международных договоров. Также он займется вопросами создания и модернизации вооружения и военной техники.

С 31 января 2014 года по 13 июня 2018 года Криворучко занимал пост генерального директора концерна "Калашников". 6 июня этого года Алексей Криворучко передал принадлежавший ему пакет ценных бумаг "Калашникова" в доверительное управление.

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