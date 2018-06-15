Более 2,5 тыс. российских военных уничтожили условного противника в Южной Осетии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Подразделения российской военной базы в Южной Осетии провели учения по уничтожению незаконных вооруженных формирований в горах. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Более 2,5 тысяч военнослужащих и около 500 единиц военной техники в ходе учений в составе разведывательно- ударных контуров уничтожили в горах группы условных террористов", - отметил Астафьев.

Особое внимание в ходе занятий на полигоне Дзарцеми в Южной Осетии уделялось отработке вопросов ведения боевых действий в условиях горно-лесистой местности, организации и поддержания взаимодействия и управления огнем штатных и приданных подразделений.

Астафьев дополнил, что полигон в ходе подготовки к наступившему летнему периоду обучения оборудован новейшими модульными комплексами стрельбищного оборудования с использованием компьютеров и радиопередающих устройств. В ходе этих трехдневных учений были уничтожены более 200 радиоуправляемых мишеней.