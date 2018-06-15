На форуме "Армия-2018" покажут новейший арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. На открытой площадке авиационного кластера конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" в Кубинке в ходе форума "Армия-2018" будет представлен новейший арктический многоцелевой вертолет Ми-8АМТШ-ВА. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Многоцелевой вертолет Ми-8АМТШ-ВА будет экспонирован на открытой площадке форума с общим доступом для всех посетителей", - говорится в сообщении департамента.

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА предназначен для транспортно-десантного обеспечения действий арктической группировки войск, поддержки их действий с воздуха, мониторинга заданных зон ответственности, поисково-спасательного обеспечения терпящих бедствие экипажей и пассажиров летательных аппаратов и морских судов на Северном морском пути. Машина создана для эксплуатации в северных регионах страны при температурах ниже минус 40 градусов.

Для обеспечения задач огневой поддержки подразделений вертолет может нести до четырех блоков с неуправляемыми ракетами С-8, имеет возможность установки нескольких пулеметных установок в разных частях фюзеляжа. Ми-8АМТШ-ВА оснащен газотурбинными двигателями ВК-2500-03 с автоматической системой контроля и увеличенной мощностью. Для обеспечения быстрого запуска двигателей в условиях низких температур вертолет оснащен более мощной вспомогательной силовой установкой ТА-14. Также он имеет усиленную трансмиссию и обновленную авионику. Дальность полета вертолета с установленными дополнительными топливными баками составляет более 1300 километров. На вертолете установлена система наблюдения за местоположением других воздушных судов в условиях низкой видимости и поисковый радиопеленгатор для поиска терпящих бедствие людей и техники.