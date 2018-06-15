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"Калашников" завершил сделку по покупке КМЗ

Армия и ОПК
15 июня, 11:37 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 15, июня. /ТАСС

КМЗ собирается возродить производство всего модельного ряда двигателей завода "Русский Дизель"

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ИЖЕВСК, 15 июня. /ТАСС/. Концерн "Калашников" завершил оформление сделки по приобретению 60% акций Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) и "Дизельзипсервиса", сообщает в пятницу пресс-служба концерна.

"Вхождение в состав концерна позволит организовать производство комплектующих для отечественных двигателей большой мощности. Предприятие намерено возродить производство всего модельного ряда двигателей завода "Русский Дизель". Важно и то, что наши предприятия станут базой для кластера дизелестроения, создание которого планируется в Ленинградской области", - приводятся сообщении слова генерального директора КМЗ Анатолия Русина.

По данным концерна, КМЗ и "Дизельзиспервис" изготавливают комплектующие для судовых двигателей различных типоразмеров. Предприятие располагает одним из крупнейших комплексов по настройке топливной аппаратуры, в том числе судовых дизелей типа М-50 и М-500. Испытательный комплекс, состоящий из 12 стендов, позволяет проводить испытания одновременно дизелей различных модификаций и других типов двигателей. Освоен полный цикл изготовления водяных и водомасленных охладителей, компрессоров высокого давления с возможностью выпускать до 400 единиц продукции ежегодно.

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