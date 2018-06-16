Авианаводчики военной базы РФ в Таджикистане приступили к боевой подготовке в горах

ТАСС, 16 июня. Авианаводчики российской 201-й военной базы, дислоцированной на территории Таджикистана, приступили к боевой подготовке в горах с применением беспилотных летательных аппаратов в жарких климатических условиях. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Авианаводчики в Таджикистане приступили к боевой подготовке в горах. На практических занятиях они отработают навыки наведения вертолетов Ми-24 и беспилотных летательных аппаратов на различные цели с указанием курса по ориентирам и координатам, на больших и малых высотах и скоростях, в жарких климатических условиях, днем и ночью", - сказали в пресс-службе.

В военном округе добавили, что в ходе проведения тактико-специальных занятий военнослужащие будут наводить авиацию боевыми парами на наземные цели условного противника.

201-я военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в двух городах - Душанбе и Бохтар (бывший Курган-Тюбе). Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.