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Моряки Северного флота на учениях "спасли" подлодку в Кольском заливе

Армия и ОПК
16 июня, 15:08 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 16, июня. /ТАСС

Спасатели выполнили нормативы по подготовке подводного аппарата к спуску на воду и работе на глубине

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Подводный обитаемый аппарат АС-34

Подводный обитаемый аппарат АС-34

© Лев Федосеев/ТАСС

МУРМАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Учения сил спасательного отряда Северного флота (СФ) по оказанию помощи подводной лодке, лежащей на грунте, прошли в Кольском заливе Баренцева моря. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

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"В тренировке были задействованы экипажи судна "Георгий Титов" и подводного обитаемого аппарата АС-34", - отметили в пресс-службе.

Спасатели выполнили нормативы по подготовке подводного аппарата к спуску на воду и работе на глубине, провели учение по звукоподводной связи, маневрирование и поиск условной подводной лодки. Экипаж аппарата отработал посадку на комингс-площадку стенд-макета подводной лодки на глубине 50 метров в губе Варламова Кольского залива.

После выполнения учебных задач автономный спасатель АС-34 был успешно поднят на борт спасательного судна "Георгий Титов". Действия спасателей получили положительную оценку.

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