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Суворовцы из Петербурга стали победителями первых Открытых кадетских игр

Армия и ОПК
16 июня, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Всего в соревнованиях приняли участие 29 довузовских учебных заведений Минобороны

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Суворовцы из Санкт-Петербурга стали победителями первых Открытых кадетских игр. Как рассказал начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, они будут проводиться каждый год.

"Открытые кадетские игры проводятся по инициативе министра обороны РФ и будут проходить ежегодно. Думаю, что кадетские игры будут одними из самых значимых мероприятий в системе довузовской военного образования", - сказал Горемыкин на церемонии награждения.

Второе и третье места на играх также заняли воспитанники суворовских училищ. Серебряными призерами стали суворовцы из Екатеринбурга, бронзу завоевали уссурийские суворовцы.

"Это были дни напряженной борьбы, спортивного азарта и соперничества и, наконец, триумфа воли, интеллекта и выносливости. Уверен, что такие мероприятия воспитывают стойкость и решительность, развивают стремление быть лучшим и учат побеждать", - подчеркнул Горемыкин.

Он отметил, что все участники показали глубокие знания и стойкость, которые позволили кадетам с честью пройти через все испытания.

Всего в соревнованиях приняли участие 29 довузовских учебных заведений Минобороны, восемь команд сразились в финале, который прошел в парке "Патриот" с 14 по 16 июня.

На протяжении трех дней нахимовцы, суворовцы и кадеты состязались в пяти конкурсах: приветствии, интеллектуальном конкурсе на знание истории российского государства, армии и флота, военно-спортивном конкурсе, конкурсе практического мастерства, а также конкурсе строя и песни.

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