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Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Плесецка со спутником "Глонасс-М"

Армия и ОПК
17 июня, 0:54 дата обновления: 17 июня, 1:05 UTC+3 МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Спутник и разгонный блок "Фрегат" в 00:56 мск отделились от ракеты и вышли на низкую околоземную орбиту

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в воскресенье с космодрома Плесецк с навигационным спутником "Глонасс-М", сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

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"В воскресенье, 17 июня, в 00:46 мск с пусковой установки №4 площадки космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М", - говорится в сообщении.

В 00:49 мск ракету взяли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС.

В Минобороны сообщили также, что спутник "Глонасс-М" и разгонный блок "Фрегат" отделились от ракеты "Союз-2.1б" и вышли на низкую околоземную орбиту.

"Космическая головная часть ракеты среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Глонасс-М" в расчетное время - 00:56 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", - говорится в сообщении.

Разгонный блок должен вывести спутник на расчетную орбиту через несколько часов.

Как отметили в военном ведомстве, предстартовые операции и пуск ракеты контролировались с помощью наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами и прошли в штатном режиме. Общее руководство пуском вел главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.

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