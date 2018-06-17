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Спутник "Глонасс-М" вывели на целевую орбиту

Армия и ОПК
17 июня, 4:56 дата обновления: 17 июня, 5:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Ракета "Союз-2.1б" стартовала 17 июня с космодрома Плесецк

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" вывел спутник "Глонасс-М" на расчетную орбиту, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

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"Стартовавшая 17 июня в 00:46 мск с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, бортовые системы космического аппарата функционируют нормально. Наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС приняли на управление навигационный спутник. С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Ракета стартовала 17 июня в 00:46 мск с космодрома Плесецк, ее головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника отделилась от третьей ступени в 00:56 мск. После этого "Фрегат" довывел "Глонасс-М" на расчетную орбиту.

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