Минобороны опубликовало видео запуска "Искандером" баллистической ракеты

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СПЕЦПРОЕКТ "Искандер-М". Как за каменной стеной ТАСС рассказывает о самом мощном ракетном комплексе Сухопутных войск России

Министерство обороны опубликовало на своем официальном YouTube-канале видео испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Учения прошли в Восточном военном округе.

На записи видно размещение комплекса на позиции, приведение ракеты в вертикальное положение и сам запуск.

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения на больших расстояниях ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов и вертолетов на аэродромах.