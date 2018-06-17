Минобороны опубликовало видео запуска "Искандером" баллистической ракеты

Министерство обороны опубликовало на своем официальном YouTube-канале видео испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Учения прошли в Восточном военном округе.
На записи видно размещение комплекса на позиции, приведение ракеты в вертикальное положение и сам запуск.
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения на больших расстояниях ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов и вертолетов на аэродромах.