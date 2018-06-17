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Минобороны опубликовало видео запуска "Искандером" баллистической ракеты

Армия и ОПК
17 июня, 19:16 UTC+3

На записи видно размещение комплекса на позиции, приведение ракеты в вертикальное положение и пуск

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 Минобороны/YouTube

СПЕЦПРОЕКТ

"Искандер-М". Как за каменной стеной

ТАСС рассказывает о самом мощном ракетном комплексе Сухопутных войск России

Министерство обороны опубликовало на своем официальном YouTube-канале видео испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Учения прошли в Восточном военном округе.

На записи видно размещение комплекса на позиции, приведение ракеты в вертикальное положение и сам запуск.

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения на больших расстояниях ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов и вертолетов на аэродромах.

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