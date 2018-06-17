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Белорусские десантники прибыли в Краснодарский край на учения "Славянское братство - 2018"

Армия и ОПК
17 июня, 21:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Учения будут проходить на полигоне "Раевский" с 18 по 28 июня

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Контингент белорусских Сил специальных операций, который будет принимать участие в совместных тактических учениях "Славянское братство - 2018" (с участием представителей России, Белоруссии и Сербии), прибыл в район Новороссийска. Об этом сообщили в воскресенье в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Белорусские десантники прибыли в Краснодарский край со своей военной техникой и вооружением. Всего для участия в международных маневрах на полигон "Раевский" (Краснодарский край) из Витебска доставлено около 250 десантников и более 40 единиц военной техники, - отметили в российском военном ведомстве. - Российские десантники устроили торжественный прием белорусским коллегам, а затем все вместе совершили 15-километровый марш на полигон "Раевский".

Автономный полевой лагерь, где разместятся участники учений, представляет собой городок закрытого цикла жизнеобеспечения, он предназначен для быстрого создания необходимого уровня инфраструктуры при долгосрочном или краткосрочном развертывании воинских формирований различного назначения численностью до 500 человек в районах постоянного или временного сосредоточения. В нем предусмотрена возможность подключения к общим энергосетям, а также к холодному и горячему водоснабжению.

Совместные тактические учения "Славянское братство - 2018" будут проходить на полигоне "Раевский" в Краснодарском крае с 18 по 28 июня. Руководить маневрами будет заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям и КСОР генерал-лейтенант Александр Вязников.

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