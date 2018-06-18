МО: создание военных учебных центров в вузах оптимизирует систему подготовки студентов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Объединение военных кафедр и учебных военных центров в гражданских вузах в единые военные учебные центры позволит оптимизировать систему военной подготовки студентов. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Законопроект об объединении нескольких существующих структур, занимающихся военной подготовкой в гражданских вузах, в единые военные учебные центры был внесен в Госдуму 5 июня. Некоторые СМИ сообщали, что законопроект упраздняет военные кафедры в вузах, что вызвало широкий общественный резонанс.

История вопроса

По словам замминистра, до 2008 года в гражданских вузах существовали только программы подготовки офицеров запаса. "В 2008 году мы дозрели до очень серьезного, абсолютно нехарактерного для нашей армии решения - организовать подготовку кадровых офицеров по инженерным, технологичным, наукоемким специальностям в гражданских вузах. В дополнение к военным кафедрам в гражданских вузах появились учебные военные центры", - рассказал Панков.

В 2014 году в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин озвучил идею организации подготовки в гражданских вузах солдат, сержантов, матросов и старшин запаса. "И, таким образом, с 2008 года в вузах существуют две структуры - военная кафедра и учебный военный центр. Они работают в одних учебных аудиториях, на одних полигонах, на одном вооружении, на одной военной технике", - пояснил замглавы военного ведомства.

Он рассказал, что для оптимизации работы этих структур в гражданских вузах возникла идея объединить их в единые военные учебные центры. "И на базе учебных военных центров и военных кафедр создается единая структура, единая вертикаль - военный учебный центр", - сказал Панков.

Суть законопроекта

Замминистра обороны сообщил, что военные учебные центры будут реализовывать все три программы военного обучения: готовить офицеров запаса, кадровых офицеров для Вооруженных сил и заниматься подготовкой рядовых и сержантов запаса.

"Эту идею мы проговорили с ректорским сообществом, подготовили законопроект, который не получил ни одного замечания. Есть согласование от всех федеральных органов исполнительной власти, включая Минобразования, что особенно важно. Проект прошел общественное обсуждение, есть положительное заключение Минюста, государственно-правового управления президента и института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ", - подчеркнул замминистра.

Он рассказал, что для студентов, проходящих военную подготовку в гражданских вузах ничего не поменяется. "Мы сохраняем объемы подготовки и существующие ныне программы... Ни в одном вузе не предполагается сокращать военную подготовку студентов. Наоборот количество вузов, где есть военные кафедры, только увеличивается", - подчеркнул Панков.

"И последнее, что, наверное, стоило бы отметить, мы не видим абсолютно никакой угрозы для преподавательского состава ныне существующих военных кафедр. Объемы военной подготовки возрастают, поэтому никакой угрозы для преподавателей потерять место работы абсолютно не существует", - заключил он.

Военная подготовка в вузах

По словам замминистра, в данный момент военные кафедры открыты в 87 вузах, на заседании коллегии Минобороны РФ в сентябре будет рассматриваться вопрос о создании еще шести. "И, таким образом, мы выйдем на 93 военные кафедры, а если к тому времени будет принят закон - военных учебных центра", - сообщил Панков.

"Я еще бы хотел отметить, на мой взгляд, важный момент. Ректора вузов очень трепетно относятся к военным кафедрам, очень внимательно относятся к их проблемам, уделяют внимание военной подготовке студентов, на военных кафедрах работают достаточно профессиональные преподавательские кадры. И я должен сказать, что у нас нет нареканий к качеству подготовки и военнослужащих запаса, и кадровых офицеров. 100% выпускников гражданских вузов, которых мы готовим для службы на офицерских должностях, идут служить и очень хорошо служат", - рассказал замминистра, отметив хорошие отзывы о военной подготовке в вузах и от самих студентов.

Он отметил, что работа в области военной подготовки идет в тесном взаимодействии Минобороны и руководства учебных заведений. "Офицеров запаса мы готовим в гражданских вузах по 150 военно-учетным специальностям, солдат и сержантов запаса - по 90 военно-учетным специальностям... Мы принимаем самое активное участие в создании учебно-материальной базы. Если мы хотим, чтобы подготовка была непрофанированной, надо создавать нормальную учебно-материальную базу", - подчеркнул Панков.

Замминистра сообщил, что сейчас военную подготовку в гражданских вузах проходит более 61 тыс. студентов, 10,5 тыс. из них по программам подготовки офицеров запаса, 34,2 тыс. - по программам подготовки сержантов и солдат запаса и 16,5 тыс. после окончания вуза станут кадровыми офицерами. По его словам, число студентов, проходящих подготовку в гражданских вузах, будет увеличиваться, но пропорции сохранятся.