Группировки сил Северного флота начали учения по отражению атак условного противника

МУРМАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Корабли, подводные лодки и авиация Северного флота (СФ) в рамках сбор-похода приступили к учениям по отражению атак условного противника. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СФ.

"В ходе учений североморцы отрабатывают тактику ведения боевых действий группировок разнородных сил", - сказали в пресс-службе, отметив исключительно оборонительный характер учений. Их основная их цель - проверка фактической готовности экипажей кораблей, подразделений береговых войск и авиации к решению поставленных задач.

В маневрах задействованы 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО. Экипажи выполнят более 70 боевых упражнений. 19 из них - с боевой стрельбой по морским, воздушным и береговым целям.

В стрельбах задействованы ракетный крейсер "Маршал Устинов", эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков", малые ракетные корабли "Айсберг" и "Рассвет", малый противолодочный корабль "Снежногорск", атомные и дизель- электрические подводные лодки. Большие десантные корабли "Кондопога", "Георгий Победоносец", "Александр Отраковский" уже отработали задачи минных постановок и выполнили перевозку сил морского десанта с высадкой его на необорудованное побережье.

Значительная роль в сбор-походе отведена вспомогательному флоту и силам материально-технического обеспечения, которые отрабатывают восстановление технической готовности боевых кораблей в море и пополнение их запасов. Они же оборудовали мишенные позиции в полигонах в Баренцевом море для выполнения ракетных и артиллерийских стрельб.