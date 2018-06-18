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Источник: в России создается новый десантный корабль водоизмещением около 8 тыс. тонн

Армия и ОПК
18 июня, 9:08 UTC+3 МОСКВА 18, июня. /ТАСС

По словам источника в ОПК, сейчас идет работа над эскизным проектом

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Большой десантный корабль "Адмирал Невельской"

Большой десантный корабль "Адмирал Невельской"

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Северное ПКБ создает проект принципиально нового большого десантного корабля для Военно-морского флота РФ. Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

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"Северному проектно-конструкторскому бюро поручено создание нового проекта большого десантного корабля для российского флота. Идет работа над эскизным проектом", - сказал собеседник агентства, не уточнив сроков работ.

Он подчеркнул, что речь идет не о развитии какого-то существующего проекта, а о создании с нуля большого десантного корабля водоизмещением около 8 тыс. тонн. Другие конструкторские бюро не участвуют в этой работе.

В Объединенной судостроительной корпорации не прокомментировали данную информацию.

О ПКБ

Северное ПКБ - одно из крупнейших российских проектно-конструкторских бюро, образованное в 1946 году. Оно создает надводные корабли различных классов, в том числе сторожевики проекта 11356, новейшие фрегаты проекта 22350, модульные патрульные корабли проекта 22160. Также Северное ПКБ работает над проектом перспективного эсминца "Лидер".

Практически все проекты десантных кораблей в советское и российское время были разработаны Невским ПКБ - единственным конструкторским бюро в современной России, которое занимается авианосной и десантной тематикой. Создание первого в новейшей истории России большого десантного корабля "Иван Грен" (проект 11711) началось в 1998 году и затянулось из-за неоднократных переделок тактико-технического задания на корабль, инициированных Военно-морским флотом РФ.

"Иван Грен" обладает водоизмещением около 6 тыс. тонн, предыдущий проект большого десантного корабля 1171 (шифр "Тапир") - 4,3 тыс. тонн, а самые многочисленные корабли этого класса в ВМФ РФ (проект 775) - 4,4 тыс. тонн.

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