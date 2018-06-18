Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские мотострелки в Таджикистане подняты по тревоге в рамках учений

Армия и ОПК
18 июня, 9:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

К маневрам привлечено более 600 военнослужащих и около 60 единиц вооружения и военной техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мотострелковые подразделения российской военной базы в Таджикистане подняты по тревоге в рамках учений и выдвинулись в район сосредоточения на полигон Харб-Майдон, в маневрах задействованы авиация и реактивные системы залпового огня "Град". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Российские мотострелки в Таджикистане подняты по тревоге. По плану учений условные бандформирования вторглись на территорию Таджикистана и захватили ряд населенных пунктов. Для уничтожения условных террористов и обеспечения защиты российских объектов на территории Таджикистана в условно захваченный район выдвинулись подразделения 201-й военной базы", - сказали в пресс-службе.

На батальонных тактических учениях, которые продлятся до 22 июня, привлечено более 600 военнослужащих и около 60 единиц вооружения и военной техники. "В том числе новейшие бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б, самоходные артиллерийские 122-мм орудия 2С1 "Гвоздика", 122-мм реактивные системы залпового огня "Град", зенитные ракетные комплексы "Игла", комплекс беспилотного летательного аппарата "Застава", а также вертолеты армейской авиации Ми-24", - уточнили в военном округе.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Дислоцируется в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Таджикистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко намерен создать группу в ЕС для остановки строительства "Северного потока - 2"
2
"Ъ": AliExpress откроет пункты выдачи в ста городах России
3
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
4
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
7
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости