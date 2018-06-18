Российские мотострелки в Таджикистане подняты по тревоге в рамках учений

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мотострелковые подразделения российской военной базы в Таджикистане подняты по тревоге в рамках учений и выдвинулись в район сосредоточения на полигон Харб-Майдон, в маневрах задействованы авиация и реактивные системы залпового огня "Град". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Российские мотострелки в Таджикистане подняты по тревоге. По плану учений условные бандформирования вторглись на территорию Таджикистана и захватили ряд населенных пунктов. Для уничтожения условных террористов и обеспечения защиты российских объектов на территории Таджикистана в условно захваченный район выдвинулись подразделения 201-й военной базы", - сказали в пресс-службе.

На батальонных тактических учениях, которые продлятся до 22 июня, привлечено более 600 военнослужащих и около 60 единиц вооружения и военной техники. "В том числе новейшие бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б, самоходные артиллерийские 122-мм орудия 2С1 "Гвоздика", 122-мм реактивные системы залпового огня "Град", зенитные ракетные комплексы "Игла", комплекс беспилотного летательного аппарата "Застава", а также вертолеты армейской авиации Ми-24", - уточнили в военном округе.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Дислоцируется в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.