В Минобороны подтвердили, что "Ивана Грена" передадут флоту 20 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Иван Грен" войдет в состав ВМФ России 20 июня, подтвердили в Минобороны РФ.

Ранее эту дату называл источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

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"20 июня на большом десантном корабле проекта 11711 будет поднят Андреевский флаг, корабль будет включен в состав ВМФ РФ. Торжественная церемония состоится на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде под руководством заместителя главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирала Виктора Бурсука", - сообщили в российском военном ведомстве.

Также в церемонии примут участие представители командования Балтийского флота, руководства Объединенной судостроительной корпорации, представители проектно-конструкторских организаций.

БДК "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711 разработки Невского проектно-конструкторского бюро, построен на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Завод продолжает строительство второго корабля этого проекта ("Петр Моргунов"), заложенного в июне 2015 года и спущенного на воду 25 мая 2018 года.