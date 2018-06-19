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Спецназ ВВО на учениях в Хабаровском крае отработает диверсии в тылу "противника"

Армия и ОПК
19 июня, 3:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Для отработки задач будут использоваться бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун"

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© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 19 июня. Военнослужащие соединения специального назначения Восточного военного округа (ВВО) на учениях, которые начались в Хабаровском крае, отработают захват и уничтожение вражеских военных объектов и организацию диверсий в тылу условного противника. Об этом сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

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"В Хабаровском крае стартовало тактико-специальное учение с военнослужащими соединения специального назначения Восточного военного округа. В ходе активной фазы учения группы спецназа отработают задачи по десантированию из транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ с использованием современных парашютных систем Д-10 и "Арбалет", совершат марш-бросок по пересеченной местности в заданный район. Для отработки задач по захвату и уничтожению различных военных объектов военнослужащие совершат марши на штатной технике, в частности будут использованы бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", - сообщил Гордеев.

Особое внимание на учениях будет уделяться организации диверсий в тылу условного противника, поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп.

Военнослужащим в составе разведывательных подразделений предстоит провести разведку указанного района с помощью современных перспективных технических средств, оперативно подойти к объектам "противника" и уничтожить их. Кроме того, будут отработаны элементы ведения боя мобильными группами, а также охрана и оборона важных объектов.

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