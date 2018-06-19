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Военные РФ и Индии на конференции согласуют замысел международных учений "Индра-2018"

Армия и ОПК
19 июня, 5:03 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 19, июня. /ТАСС

Планируется, что в международных учениях примут участие подразделения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Делегации Восточного военного округа (ВВО) и индийских Вооруженных сил на конференции, которая началась в Индии, согласуют замысел и порядок питания и медобслуживания для международных учений "Индра-2018". Об этом сообщил во вторник начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

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"В Республике Индия стартовала первая планирующая конференция по подготовке совместного российско-индийского военного учения "Индра-2018". В ходе переговоров представители Восточного военного округа и Вооруженных сил Индии согласуют замысел совместного учения, порядок практических действий подразделений, организацию питания, бытового обслуживания и медицинского обеспечения российских подразделений на территории Индии", - сообщил Гордеев.

Кроме того, планируется согласовать порядок приема, аэродромного обслуживания самолетов военно-транспортной авиации на индийских аэродромах.

Ранее ТАСС сообщал, что сухопутную часть совместных российско-индийских учений "Индра-2018" планируется провести во втором полугодии на полигоне в Республике Индия. Планируется, что в международных учениях примет участие ряд подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае.

В октябре 2017 года учения "Индра-2017" впервые прошли на полигонах Приморского края и морских полигонах ТОФ с участием различных родов войск двух стран по единому замыслу. Вместо проводимых ранее отдельных маневров "Индра- Нэви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" были спланированы одни с привлечением кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

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