Первые сборы по боевой подготовке начинаются на базе танковой дивизии ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Сборы с руководящим составом, ответственным за боевую подготовку, впервые начинаются во вторник на базе 90-й танковой дивизии в Чебаркуле (Челябинская область), сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Главной темой сборов стали подготовка и проведение тактического учения с боевой стрельбой в особых условиях.
Сборы откроет начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.
Сборы будут проводиться четыре дня, в течение которых будет отработана как теоретическая часть, в том числе по боевой стрельбе с учетом сирийского опыта, так и практическая часть.
Во время практики военнослужащие дивизии продемонстрируют применение разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов, а также методику борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Особо внимание будет уделено практической подготовке снайперских подразделений, отмечает пресс-служба.