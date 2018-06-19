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Первые сборы по боевой подготовке начинаются на базе танковой дивизии ЦВО

Армия и ОПК
19 июня, 7:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, июня. /ТАСС

В течение четырех дней будет отработана как теоретическая часть, в том числе по боевой стрельбе с учетом сирийского опыта, так и практическая

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© Валерий Матыцин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Сборы с руководящим составом, ответственным за боевую подготовку, впервые начинаются во вторник на базе 90-й танковой дивизии в Чебаркуле (Челябинская область), сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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Главной темой сборов стали подготовка и проведение тактического учения с боевой стрельбой в особых условиях.

Сборы откроет начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

Сборы будут проводиться четыре дня, в течение которых будет отработана как теоретическая часть, в том числе по боевой стрельбе с учетом сирийского опыта, так и практическая часть.

Во время практики военнослужащие дивизии продемонстрируют применение разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов, а также методику борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Особо внимание будет уделено практической подготовке снайперских подразделений, отмечает пресс-служба.

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