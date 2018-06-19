Второй патрульный ледокол "Николай Зубов" будет заложен в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Второй универсальный патрульный корабль арктической зоны "Николай Зубов" планируется заложить в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

"Закладка второго патрульного ледокола "Николай Зубов" планируется в 2020 году. Строительство серии не планируется", - сказал он.

Ранее заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщал, что закладка "Николая Зубова" была запланирована на 2018 год.

В 2016 году Минобороны РФ заказало у "Адмиралтейских верфей" два патрульных корабля ледового класса проекта 23550. Они должны были быть переданы ВМФ до конца 2020 года. Головной корабль серии, "Иван Папанин", был заложен 19 апреля 2017 года.

Представители этого проекта будут совмещать в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля. Они смогут преодолевать лед толщиной до 1,5 метра.