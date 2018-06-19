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Сибирские юнармейцы развернут в Севастополе 20-метровую копию Знамени Победы

Армия и ОПК
19 июня, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Школьники Красноярского края участвуют в патриотическом автопробеге "Юнармия - от Победы к победе", маршрут которого проложен через 16 российских регионов

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Участники Межрегионального юнармейского патриотического автомарша "Юнармия - от Победы к победе", который стартовал из Красноярска, развернут 20-метровую копию Знамени Победы 22 июня в Севастополе. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Межрегиональный автомарш в рамках юнармейского лета проводится впервые, инициаторы - школьники Красноярского края. Маршрут патриотического следования стартовал в Красноярске, проложен через 16 российских регионов и насчитывает порядка 15 тыс. км. Завершится автомарш 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в Севастополе, где участники акции развернут 20-метровую ленту копии Знамени Победы", - сказали в пресс-службе.

На данный момент сибирские юнармейцы преодолели свыше 6 тыс. км и провели патриотические акции в девяти городах России, таких как Кемерово, Новосибирск, Омск, Курган, Уфа и Казань.

Движение "Юнармия" насчитывает более 103 тыс. юношей и девушек. С начала года ряды юнармейцев пополнили 4 977 участников. Ранее сообщалось, что в рамках "Юнармейского лета" в Центральном военном округе созданы 153 лагеря с проведением юнармейских смен.

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