Северный флот отразил воздушный удар условного врага на учениях в Баренцевом море

МУРМАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Экипажи кораблей Северного флота в рамках самого масштабного за последние годы сбор-похода разнородных сил в Баренцевом море отработали оборону десантного отряда на переходе морем. Об этом сообщает во вторник пресс-служба флота.

"В полигонах боевой подготовки малые ракетные корабли "Рассвет" и "Айсберг" отразили воздушный удар условного противника по большим десантным кораблям "Кондопога", "Александр Отраковский" и "Георгий Победоносец" с применением зенитных ракетных комплексов "Оса", - сообщили на флоте.

Также в ходе учений боевые расчеты артиллерийских установок калибра 57 мм десантных кораблей выполнили стрельбу по воздушным и морским целям.

Ранее морские десантные силы выступили в роли минных заградителей и отработали задачи минных постановок. Также экипажи кораблей провели учения по тактической маскировке с применением морских дымовых шашек, защите от оружия массового поражения и борьбе за живучесть на ходу.

Как ранее сообщали на флоте, в ходе самого масштабного за последнее десятилетие сбор-похода, который начался на прошлой неделе в Баренцевом море, всего запланировано 19 практических стрельб с применением артиллерийского, ракетного и минно-торпедного оружия.

В мероприятиях принимают участие более 35 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО.