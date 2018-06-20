Сергей Шойгу проведет выездное заседание коллегии Минобороны РФ в среду в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Выездное заседание коллегии Министерства обороны РФ пройдет в Севастополе в среду под руководством главы ведомства Сергея Шойгу.

"Коллегия рассмотрит предложения по уточнению заданий государственного оборонного заказа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Один из вопросов повестки дня будет посвящен плану перехода на использование в министерстве обороны унифицированных отечественных аппаратно-программных платформ в вооружении, военной и специальной технике, говорится в пресс-релизе. Кроме того, члены коллегии обсудят ход реализации плана деятельности Южного военного округа до 2020 года.

"Заседание коллегии Министерства обороны России пройдет в Крыму впервые", - отмечается в сообщении.

В работе коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных сил РФ, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, представители органов государственной власти, оборонно-промышленного комплекса и общественных организаций.

Выездное заседание коллегии Минобороны РФ пройдет в Севастополе на базе Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.