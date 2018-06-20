Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сергей Шойгу проведет выездное заседание коллегии Минобороны РФ в среду в Севастополе

Армия и ОПК
20 июня, 0:19 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 20, июня. /ТАСС

Отмечается, что заседание коллегии пройдет в Крыму впервые

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Выездное заседание коллегии Министерства обороны РФ пройдет в Севастополе в среду под руководством главы ведомства Сергея Шойгу.

"Коллегия рассмотрит предложения по уточнению заданий государственного оборонного заказа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Один из вопросов повестки дня будет посвящен плану перехода на использование в министерстве обороны унифицированных отечественных аппаратно-программных платформ в вооружении, военной и специальной технике, говорится в пресс-релизе. Кроме того, члены коллегии обсудят ход реализации плана деятельности Южного военного округа до 2020 года.

"Заседание коллегии Министерства обороны России пройдет в Крыму впервые", - отмечается в сообщении.

В работе коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных сил РФ, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, представители органов государственной власти, оборонно-промышленного комплекса и общественных организаций.

Выездное заседание коллегии Минобороны РФ пройдет в Севастополе на базе Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович Аксенов, Сергей Валерьевич Овсянников, Дмитрий Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан является членом правления "Интер РАО"
2
США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
3
Нетаньяху поблагодарил Трампа за выход США из Совета ООН по правам человека
4
ФАС возбудила дело из-за рекламы презервативов Durex
5
В ЕС заявили, что выход США из СПЧ ООН подрывает их роль защитника демократии в мире
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости