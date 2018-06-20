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Шойгу: группировка ВС РФ в Крыму способна гарантированно отразить любое нападение

Армия и ОПК
20 июня, 13:26 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ 20, июня. /ТАСС

По словам министра обороны, "сегодня Крым продолжает играть важнейшую роль в обеспечении военной безопасности страны"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Группировка войск в Крыму позволяет дать гарантированный отпор любому противнику, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на выездном заседании коллегии Минобороны РФ в Севастополе.

"На полуострове создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка. Ее современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию", - сказал он.

Он отметил, что заседание коллегии Минобороны России впервые проходит в Крыму. "Для России этот регион всегда имел огромное значение. На протяжении почти двух с половиной веков здесь не раз решалась судьба Отечества. Яркие победы Черноморского флота вошли в мировую историю и стали нашей гордостью", - отметил министр.

По его словам, "сегодня Крым продолжает играть важнейшую роль в обеспечении военной безопасности страны".

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