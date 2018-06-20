Шойгу: Россия симметрично отвечает на активизацию НАТО на юго-западном направлении

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Активизация Североатлантического альянса на юго-западном стратегическом направлении вынуждает Россию предпринимать симметричные меры для нейтрализации угроз национальной безопасности, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая в среду в Севастополе на выездном заседании коллегии российского оборонного ведомства.

"С начала года на юго-западном стратегическом направлении страны альянса провели тринадцать крупномасштабных учений, в которых приняло участие свыше сорока тысяч военнослужащих и две тысячи единиц военной техники. Это вынуждает нас принимать симметричные меры для нейтрализации возникающих угроз", - сказал он.

"Сегодня обсудим ход проведения мероприятий по нейтрализации военных угроз на этом стратегическом направлении", - добавил министр.

При этом глава ведомства отметил, что в качестве ответных мер приходится "сочетать мероприятия стратегического сдерживания с повышением боевых возможностей войск Южного военного округа (ЮВО)".

На заседании коллегии он предложил рассмотреть, как выполняется план деятельности ЮВО. "Апрельская комплексная проверка военного округа, включавшая более полутора тысяч контрольных занятий, подтвердила высокий уровень оперативной и боевой подготовки. Около 70% соединений и воинских частей получили оценку "хорошо", - сообщил Шойгу.

Присутствие НАТО у границ РФ

По его словам, Североатлантический альянс существенно нарастил боевой потенциал у границ РФ на фоне риторики Польши и стран Балтии о якобы готовящейся российской агрессии.

"На фоне истерии руководства стран Балтии и Польши о якобы готовящейся против них российской агрессии численность натовских контингентов в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии с 2015 года возросла с двух до 15 тысяч человек. В период учений НАТО группировка наращивается до 40-60 тысяч военнослужащих", - сказал Шойгу.

Он также отметил, что на сессии Совета НАТО 8 июня 2018 года было принято решение о создании двух новых командований, отвечающих за защиту морских коммуникаций в северной Атлантике и обеспечение оперативных перебросок войск с континентальной части США на европейский театр военных действий.

"Активно совершенствуется транспортная инфраструктура для перевозки войск в Восточную Европу. Упрощаются процедуры пересечения границ воинскими контингентами", - сказал Шойгу.

Тактика России

Россия не наращивает состав своих войск по линии соприкосновения со странами НАТО, указал Шойгу.

"Хочу отметить, что по линии соприкосновения государств - членов НАТО с Россией, в том числе в Прибалтике, мы не наращиваем состав войск", - сказал министр.

По его словам, все мероприятия развития Вооруженных сил РФ "проводятся на национальной территории путем совершенствования системы управления и организационно-штатных структур в пределах существующей численности".

"Боевые возможности российской армии повышаются за счет увеличения интенсивности подготовки войск и их переоснащения на новые образцы вооружения и военной техники", - добавил Шойгу.

"Россия - основной противник"

Объекты противоракетной обороны (ПРО), которые США уже развернули в Румынии и планируют разместить на территории Польши, подрывают стабильность на европейском континенте, заявил Шойгу.

"Подрывают региональную стабильность комплексы системы ПРО США, развернутые в 2016 году в Румынии, и планируемый ввод аналогичных объектов в Польше", - сказал он, выступая на выездном заседании коллегии Минобороны РФ в Севастополе.

Шойгу также отметил, что в новой ядерной стратегии США Россия обозначена как основной противник.

"В свете этого Пентагон проводит модернизацию тактического ядерного оружия и объектов его хранения в Европе, привлекает к тренировкам пилотов неядерных членов альянса", - сказал Шойгу.

"Для всех очевидно, что обстановка в мире сегодня остается напряженной", - констатировал министр.

В работе коллегии принимают участие руководящий состав вооруженных сил, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, представители органов государственной власти, оборонно-промышленного комплекса и общественных организаций.