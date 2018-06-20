Шойгу: перевод российского вооружения на отечественное ПО позволит повысить безопасность

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Проект плана перехода российского вооружения и военной техники на отечественное программное обеспечение (ПО) разработан для дальнейшего стабильного развития оборонной отрасли, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Это позволит выйти на качественно новый уровень информационной безопасности в Вооруженных силах", - сказал Шойгу в среду, выступая на выездном заседании коллегии Минобороны РФ в Севастополе.

Он добавил, что также планируется создать систему непрерывного совершенствования программного продукта. "Это ускорит его производство в три раза и в два раза уменьшит себестоимость", - пояснил Шойгу.

Выполнение ГОЗ

Министр также сообщил, что переоснащение армии и флота идет в соответствии с государственной программой вооружения на 2018-2027 годы. При этом он отметил, что размещение ГОЗ на 2018 год завершено и можно переходить к его уточнению. "Заключено более 2,8 тыс. государственных контрактов, что составляет почти 93% от общего объема государственного оборонного заказа на этот год. Таким образом, этап размещения гособоронзаказа фактически завершен, что позволяет перейти к его уточнению", - сказал он.

По его словам, на заседании планируется обсудить предложения по уточнению ГОЗ. По итогам прошлого года уровень оснащения частей постоянной готовности современным вооружением составил 59,5%, в текущем году этот показатель необходимо довести до 62%, заявил Шойгу.

"Важно, чтобы показатели ГОЗ корректировались с учетом технологического цикла изготовления изделий предприятиями промышленности и их производственных возможностей", - добавил Шойгу. По его словам, сейчас стоит задача обеспечить эффективное расходование бюджетных средств, сэкономленных по результатам конкурсных процедур.

"Эти средства будут направлены на решение приоритетных задач развития армии и флота. В первую очередь - на комплексное развитие стратегических ядерных сил, сил общего назначения и системы управления Вооруженными силами", - пояснил Шойгу.

При этом он отметил, что принимаемые меры позволят своевременно завершить работы по созданию перспективных образцов вооружения и полностью погасить кредиторскую задолженность перед организациями оборонно-промышленного комплекса.