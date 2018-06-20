Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу: перевод российского вооружения на отечественное ПО позволит повысить безопасность

Армия и ОПК
20 июня, 14:00 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ 20, июня. /ТАСС

Также планируется создать систему непрерывного совершенствования программного продукта, заявил министр обороны

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Проект плана перехода российского вооружения и военной техники на отечественное программное обеспечение (ПО) разработан для дальнейшего стабильного развития оборонной отрасли, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Это позволит выйти на качественно новый уровень информационной безопасности в Вооруженных силах", - сказал Шойгу в среду, выступая на выездном заседании коллегии Минобороны РФ в Севастополе.

Он добавил, что также планируется создать систему непрерывного совершенствования программного продукта. "Это ускорит его производство в три раза и в два раза уменьшит себестоимость", - пояснил Шойгу.

Выполнение ГОЗ

Министр также сообщил, что переоснащение армии и флота идет в соответствии с государственной программой вооружения на 2018-2027 годы. При этом он отметил, что размещение ГОЗ на 2018 год завершено и можно переходить к его уточнению. "Заключено более 2,8 тыс. государственных контрактов, что составляет почти 93% от общего объема государственного оборонного заказа на этот год. Таким образом, этап размещения гособоронзаказа фактически завершен, что позволяет перейти к его уточнению", - сказал он.

По его словам, на заседании планируется обсудить предложения по уточнению ГОЗ. По итогам прошлого года уровень оснащения частей постоянной готовности современным вооружением составил 59,5%, в текущем году этот показатель необходимо довести до 62%, заявил Шойгу.

"Важно, чтобы показатели ГОЗ корректировались с учетом технологического цикла изготовления изделий предприятиями промышленности и их производственных возможностей", - добавил Шойгу. По его словам, сейчас стоит задача обеспечить эффективное расходование бюджетных средств, сэкономленных по результатам конкурсных процедур.

"Эти средства будут направлены на решение приоритетных задач развития армии и флота. В первую очередь - на комплексное развитие стратегических ядерных сил, сил общего назначения и системы управления Вооруженными силами", - пояснил Шойгу.

При этом он отметил, что принимаемые меры позволят своевременно завершить работы по созданию перспективных образцов вооружения и полностью погасить кредиторскую задолженность перед организациями оборонно-промышленного комплекса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Австрия выдала России главу ОПГ Аслана Гагиева
2
Делай как Буш: почему США покинули Совет ООН по правам человека
3
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
4
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из гражданства Молдовы в 2016 году
7
СМИ: в Саудовской Аравии уволен глава департамента развлечений после гастролей цирка из РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости