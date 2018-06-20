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Большой десантный корабль "Иван Грен" приняли в состав ВМФ России

Армия и ОПК
20 июня, 14:31 UTC+3 КАЛИНИНГРАД 20, июня. /ТАСС

Это первый десантный корабль, который спроектировали и построили в новейшей истории страны

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Большой десантный корабль "Иван Грен"

Большой десантный корабль "Иван Грен"

© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Большой десантный корабль "Иван Грен" торжественно принят в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, на корабле был поднят Андреевский флаг.

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"Иван Грен" является первым десантным кораблем, спроектированным и построенным в новейшей истории России, это головной корабль проекта 11711, разработанного Невским проектно-конструкторским бюро. Работа над кораблем велась более 20 лет из-за многочисленных переделок по требованию ВМФ.

После оглашения приказа главнокомандующего ВМФ РФ о зачислении "Ивана Грена" в состав 121-й бригады кораблей Кольской флотилии разнородных сил флота заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук вручил Андреевский флаг командиру корабля Виктору Васильеву. Экипаж поклялся никогда не спускать флаг перед неприятелем, после этого стяг был поднят.

"Иван Грен" был заложен на судостроительном заводе "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Заводские ходовые испытания начались в 2016 году. Приемный акт госиспытаний "Ивана Грена" был подписан 2 июня.

Также завод продолжает строительство второго корабля "Петр Моргунов", заложенного в июне 2015 года и спущенного на воду 25 мая 2018 года.

Корабли проекта 11711 обладают полным водоизмещением около 6 тыс. тонн, они являются самыми крупными надводными кораблями, построенными в новейшее время. Предыдущий проект большого десантного корабля 1171 (шифр "Тапир") составляет 4,3 тыс. тонн, а самые многочисленные корабли этого класса в ВМФ РФ (проект 775) - 4,4 тыс. тонн.

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