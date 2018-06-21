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Боевые машины "Терминатор" вооружат снарядами с управляемым подрывом

Армия и ОПК
21 июня, 9:44 UTC+3

Пока БМПТ может применять снаряды с контактным взрывателем, срабатывающим при попадании в преграду

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БМПТ "Терминатор"

БМПТ "Терминатор"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Недавно поступившие в войска боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" смогут применять "умные" 30-мм снаряды с управляемым воздушным подрывом, работы по созданию соответствующего комплекса вооружения находятся на завершающем этапе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе научно-производственного объединения "Техмаш" (входит в "Ростех"). Аналогичные западные боеприпасы предназначены для поражения живой силы противника в укрытиях, уничтожения ракет и малогабаритных беспилотников.

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БМПТ "Терминатор"

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"В интересах Сухопутных войск Вооруженных сил РФ для БМПТ в настоящее время завершаются работы по созданию комплекса с 30-мм снарядами управляемого подрыва", - сообщили в "Техмаше". Там не уточнили конструкцию нового выстрела. Пока "Терминатор" может применять 30-мм снаряды с обычным контактным взрывателем, срабатывающим при попадании в преграду.

Европейский аналог

Ранее малокалиберные снаряды (35 мм и 30 мм) с программируемым воздушным подрывом разработала швейцарская компания Oerlikon (вошла в Rheinmetall). Боеприпас начинен готовыми поражающими элементами, которые выбрасываются небольшим вышибным зарядом в момент времени, рассчитанный специализированной системой управления огнем. Так, снаряды могут активироваться над траншеями противника, уничтожая укрывшуюся от прямого попадания живую силу веером поражающих элементов. С помощью таких боеприпасов можно успешно уничтожать воздушные цели, в том числе малогабаритные беспилотники или ракеты.

Информация о времени срабатывания вводится в снаряд программатором, расположенным на конце ствола орудия. "Умными" боеприпасами могут вооружаться немецкие боевые машины пехоты "Пума", на которые устанавливаются пушки MK 30-2/ABM. Их 30-мм снаряд содержит 162 готовых поражающих элемента цилиндрической формы. "Осколки" летят в цель за счет кинетической энергии, полученной вместе со снарядом в ходе выстрела, задача вышибного заряда - развести поражающие элементы в виде кругового поля (размер снаряда не позволяет вместить и мощный фугасный заряд, и достаточное число подготовленных осколков).

О принятии БМПТ "Терминатор" на вооружение было официально объявлено в апреле этого года. Как сообщал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, в войска была поставлена партия из 10 таких машин.

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