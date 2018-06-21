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Подводная лодка "Калуга" торпедировала отряд условного противника в Баренцевом море

Армия и ОПК
21 июня, 13:43 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 21, июня. /ТАСС

Торпедами были условно поражены все корабли и судно обеспечения

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МУРМАНСК, 21 июня. /ТАСС/. Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Калуга" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота провел торпедную атаку условного противника в Баренцевом море. Как сообщает в четверг пресс-служба флота, стрельбы прошли в рамках сбор-похода.

"Ночью в одном из полигонов боевой подготовки флота подводники атаковали отряд кораблей "противника", роль которого исполняли ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" и танкер "Маныч". Стрельба прошла успешно", - сообщает пресс-служба.

По данным объективного контроля, торпедами были условно поражены все корабли и судно обеспечения. Стрельбы стали началом этапа выполнения боевых упражнений с фактическим применением морского оружия в рамках сбор-похода.

Сбор-поход кораблей Северного флота в Баренцевом море продолжается с 13 июня. В ходе него было выполнено несколько зачетных тактических учений с группировками ударных, противолодочных и десантных кораблей. На различных этапах учений активно использовалась авиация 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

Впервые были применены беспилотные летательные аппараты на большом расстоянии от берега. Они использовались для мониторинга надводной обстановки в районах проведения учений и выдачи целеуказаний при применении оружия ударных кораблей.

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