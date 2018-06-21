Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самый большой в РФ искусственный танковый вододром испытывают в Омске

Армия и ОПК
21 июня, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Объект глубиной пять метров позволит военнослужащим выполнять упражнения по форсированию водных преград как на боевых машинах пехоты, так и на танке

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Центрального военного округа

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Испытания самого большого искусственного танкового вододрома в России, длина которого составляет 120 метров, завершаются в Омске. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Промышленные испытания уникального для Вооруженных сил России танкового вододрома проходят на базе Омского автобронетанкового инженерного института. Качество и возможности нового вододрома оценил начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко", - сказали в пресс- службе.

Это первый искусственный водоем, длина которого составляет 120 метров, ширина - 70 метров, глубина - пять метров.

"Ширина водоема позволяет одновременно выполнять упражнение как под водой, так и на воде. Искусственный вододром позволит военнослужащим выполнять упражнения по форсированию водных преград как на боевых машинах пехоты, так и на танке, отрабатывая действия по экстренной эвакуации экипажа и затоплению боевой машины", - уточнили в пресс-службе, добавив, что до этого максимальная длина вододрома достигала 100 метров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Омская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
2
Сбербанк изменит свою программу лояльности
3
Путин выразил Порошенко обеспокоенность ростом числа жертв обстрелов ВСУ в Донбассе
4
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
5
ПФР заверил, что никто не выйдет в 2019 г. на "обычную" пенсию, если возраст будет повышен
6
Лидер Партии пенсионеров считает, что пенсионная реформа обеспечит рост пенсий
7
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости