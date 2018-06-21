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Международные учения "Славянское братство" в 2018 году впервые выйдут на полковой уровень

Армия и ОПК
21 июня, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Организаторы маневров хотят дать коалиционно-тактической группе больше самостоятельности и способности и решать задачи в отрыве от главных сил

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Международные маневры "Славянское братство" впервые пройдут в 2018 году в формате учений полковой тактической группы, сообщил журналистам руководитель учений, заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям и коллективных сил оперативного реагирования генерал-лейтенант Александр Вязников.

"В первую очередь надо говорить об увеличении формата учений. Если раньше это были учения батальонного уровня, батальонно-тактической группы, то сейчас можно говорить о полковой тактической группе. Мы называем ее коалиционной тактической группой, так как подразделения других государств в нее входят", - сказал Вязников.

Он отметил, что организаторы учений осмысленно пошли на расширение формата для того, "чтобы коалиционно-тактической группе придать больше самостоятельности и способности и решать задачи в отрыве от главных сил". В группировку, которая участвует в учениях 2018 года, входят почти все подразделения боевого обеспечения - разведки, радиоэлектронной борьбы, инженерного обеспечения, радио-, химической и биологической защиты, тылового обеспечения. Кроме того, в учениях будет широко применена армейская авиация.

По словам Вязникова, подразделения государств не будут перемешаны между собой - каждое будет выполнять те же функции, что и в составе национальных вооруженных сил. Руководитель учений считает, что это позволит ускорить слаживание общей коалиционной группы. В учениях принимают участие военные группы из Белоруссии, Сербии и России. От Белоруссии в учениях принимают участие около 250 военнослужащих 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, из Сербии прибыло специальное антитеррористическое подразделение, специализирующееся на высадке в назначенных районах, уничтожении засадными действиями незаконных вооруженных формирований, десантировании на управляемых парашютах, корректировке огня артиллерии и наведение авиации.

Ранее сообщалось, что Россию на учениях будет представлять усиленный батальон Кубанского казачьего десантного-штурмового полка воздушно-десантных войск общей численностью более 700 человек. Кроме того, планируется участие подразделений фронтовой и армейской авиации ВВС и ПВО Южного военного округа, а также самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.

Совместные тактические учения "Славянское братство - 2018" пройдут на полигоне Раевский в Краснодарском крае с 18 по 28 июня.

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