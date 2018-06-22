Юнармейцы возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Участники Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

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"В День памяти и скорби в 4:00 утра - время начала Великой Отечественной войны - юнармейцы московского штаба приняли участие во Всероссийской патриотической акции "Вахта памяти. Вечный огонь", которая проводилась в Александровском саду. Дети зажгли Свечи памяти и возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата", - сказали в военном ведомстве.

В акции памяти также приняли участие руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский и начальник Главного управления по работе с личным составом ВС РФ полковник Михаил Барышев.

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год там был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - пост номер 1 - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.

В 2010 году мемориал отремонтировали. На время работ пламя было перенесено на Поклонную гору. Вечный огонь ни на секунду не затухал.