Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" провел в Японском море тренировки с авиационной группой

Армия и ОПК
22 июня, 4:45 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 22, июня. /ТАСС

В ходе тренировок два корабельных противолодочных вертолета Ка-27ПЛ перебазировали с авиационной базы морской авиации ТОФ на корабль

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" в пятницу провел в Японском море тренировки с корабельной авиационной группой. Об этом сообщил официальный представитель флота Николай Воскресенский.

"Сегодня в соответствии с планом боевой подготовки экипаж большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" провел в Японском море совместные с корабельной авиационной группой тренировки. В ходе тренировок два корабельных противолодочных вертолета Ка-27ПЛ были перебазированы с авиационной базы морской авиации ТОФ Николаевка на БПК", - говорится в сообщении.

Противолодочники при взаимодействии с авиационной группой отработали задачи по управлению кораблем во время выполнения полетов. Всего было выполнено более десяти взлетов и посадок вертолетов на палубу БПК. Также экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 провели частные и совместные с кораблем тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
2
Киев расширил санкционные списки, добавив братьев Ротенбергов, "Единую Россию", ЛДПР, КПРФ
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
5
"Мегафон" готовит свои башни к возможной продаже в 2019 году
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости