Минобороны опубликовало рассекреченные документы начала Великой Отечественной войны

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министерство обороны РФ в День памяти и скорби опубликовало на своем сайте цифровые копии рассекреченных документов начала Великой Отечественной войны, в том числе первые директивы высшего военного командования СССР, множество приказов и документов по военным округам, включая наградные листы и трофейную немецкую карту с планом "Барбаросса".

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"Размещение на портале Минобороны беспрецедентного информационного ресурса, посвященного началу Великой Отечественной войны, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие ее лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи", - пояснили в министерстве. Поиск и оцифровку ранее не публиковавшихся документов выполнил департамент информации и массовых коммуникаций вместе с центральным архивом Минобороны.

На сайте министерства можно ознакомиться с копией 1-й директивы Народного комиссара обороны СССР Семена Тимошенко. Она призывает не поддаваться на провокации немецких войск, но быть в полной боевой готовности встретить внезапный удар. Также опубликован боевой приказ народного комиссара обороны №2, составленный начальником Генштаба РККА Георгием Жуковым спустя три часа после начала войны - в 07:15 утра. Приказ, в частности, предписывает авиации уничтожать вражеские войска и самолеты на аэродромах базирования, но "на территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать". На обороте последнего листа стоит размашистая приписка Жукова синим карандашом: "Т. Ватутину. Румынию бомбить".

Свидетельства подвига

На сайте Минобороны опубликовано множество документов по Киевскому, Ленинградскому и Западному особым военным округам: приказы, черновики приказов, разведсводки, донесения, оперативные сводки, наградные листы - уникальные свидетельства, позволяющие прикоснуться к трагическим и героическим событиям тех дней. Часть документов написана карандашами на тетрадных страницах.

Особое внимание привлекают наградные листы. В одном из них летчик-истребитель младший лейтенант Степан Здоровцев президиумом Верховного совета СССР был награжден званием Герой Советского Союза. В пояснении указывается, что Здоровцев "в воздушном бою 26.6.41, израсходовав патроны, отрубил винтом оперение самолета противника, самолет противника сгорел". Летчика навечно зачислили в списки его эскадрильи, наградную грамоту вручили жене.

В другой наградной грамоте рассказывается, что красноармеец Иосиф Кочиев, заняв позицию в не полностью оборудованном ДОТе, в течение суток оборонял переправу от наступления противника. Кочиев продолжал сдерживать немцев, даже когда ДОТ был расколот снарядами. Представлен к ордену "Красной Звезды".

Из еще одного документа можно узнать, что командир орудия Иван Андреев, прикрывая выход из боя своих частей, вместе с наводчиком вел огонь по немецким танкам с открытой огневой позиции. Расчету удалось уничтожить 10 танков врага. Командир пал смертью храбрых и был представлен посмертно к Ордену Красного Знамени.