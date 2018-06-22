Экипажи МиГ-31БМ и расчеты С-400 ЗВО начали боевое дежурство с минуты молчания

ТАСС, 22 июня. Боевое дежурство экипажей кораблей Балтийского флота, истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, Су-30СМ, расчетов зенитных ракетных систем С-400, радиотехнических подразделений, дежурных смен регионального и территориальных центров управления обороной Западного военного округа (ЗВО) началось в День памяти и скорби с минуты молчания.

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Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Минута молчания прошла на утренних построениях подразделений для развода на занятия по боевой подготовке, в соединениях и воинских частях ЗВО приспущен государственный флаг Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.

Также военнослужащие возложили цветы на траурных церемониях, состоявшихся на братских могилах, воинских мемориалах, на местах боев в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Курской, Нижегородской, Смоленской, Воронежской, Калининградской, Брянской, Ивановской областях.

Почетный караул от отдельного Преображенского комендантского полка возложил венки к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля.

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Командующий войсками округа генерал-полковник Андрей Картаполов провел траурную церемонию на берегу Ладожского озера в месте, где начиналась Дорога жизни.

В присутствии фронтовиков Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и юнармейцев была открыта памятная часовня.

Экипажи катеров Ленинградской военно-морской базы спустили на воду венок.

Военнослужащие роты почетного караула ЗВО отдали воинские почести погибшим в годы войны.

В мероприятиях приняло участие более 50 тыс. генералов, офицеров и солдат Западного военного округа.