Минобороны: миссии ОЗХО в Сирии нарушают положения Конвенции о химоружии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Миссии ОЗХО в Сирии нарушают положения Конвенции о запрещении химического оружия, сообщил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

"Дистанционный характер расследований, а также сбор, анализ и использование документов, полученных без выезда специалистов к местам предполагаемого применения химического оружия, прямо противоречит положениям конвенции", - сказал Кириллов на совместном брифинге МИД и Минобороны.

"США, Великобритания, Франция и их союзники вновь вводят в заблуждение международную общественность и стремятся к конфронтации. Используя инсценировки применения химического оружия, обвиняют САР в нарушении конвенции, а Россию в содействии этому. На этом фоне организована кампания по превращению ОЗХО в политизированную структуру, наделенную полномочиями выносить жесткие обвинительные вердикты в адрес отдельных государств и их руководителей", - сказал Кириллов.

В частности, отметил он, воронка, призванная доказать применение химоружия в Хан-Шейхуне, была получена путем подрыва обычного взрывного устройства, а затем зацементирована. "Анализ доклада [расследования инцидента миссией ОЗХО] показал, что характеристики воронки свидетельствуют о том, что она была сформирована в результате подрыва размещенного на земле взрывного устройства небольшой мощности, а не сброшенной с самолета авиабомбы. Обращаю ваше внимание, что до завершения "расследования" воронка была поспешно зацементирована", - сказал Кириллов.

Фальсификации в Думе

Россия опасается, что западное расследование апрельского инцидента в городе Дума завершится очередным обвинительным докладом с предъявлением псевдодоказательств. Он напомнил, что "Белые каски" с подачи своих западных покровителей повторили ранее отработанный в 2017 году в Хан-Шейхуне сценарий и провели очередное представление с отравлением химическими веществами 7 апреля 2018 года в Думе, и российские специалисты, проведя тщательный анализ всей информации о данном инциденте и пришли к выводу, что имеет место очередная инсценировка применения химоружия. "Очевидно, готовится очередной обвинительный доклад с предъявлением псевдодоказательств", - сказал Кириллов.

По его словам, 17 апреля 2018 года в Думе обнаружены заминированная химическая лаборатория и склад химикатов, использовавшиеся террористами для изготовления взрывчатых и отравляющих веществ. "Обращаем ваше внимание, что отдельные части установки и реактивы изготовлены в странах Евросоюза и Северной Америки", - сказал Кириллов.

Другие случаи

"В преддверии спешно созываемой по инициативе Великобритании, США и Франции специальной сессии конференции государств-участников ОЗХО для усиления своей за уши притянутой аргументации вытащили на свет два не менее сомнительных инцидента, о которых ранее не упоминалось, - 4 февраля 2018 год Саракиб и 24, 25 и 30 марта 2017 год Эль-Латамна", - сказал генерал.

Отбор биомедицинских проб в Эль-Латамне был проведен с такими же нарушениями, как и в деле Скрипалей, подчеркнул Кириллов. "Следует отметить, что в очередной раз была нарушена процедура отбора биомедицинских проб, так же как и в деле Скрипалей - мы все помним, что все средства массовой информации говорили, что миссия, которая приехала в Солсбери и которая отбирала пробы, делала это лично. Вот пункт доклада 19 [по Эль-Латамне]: забор проб крови проводился персоналом больницы под наблюдением медицинского экспертной группы с использованием оборудования ОЗХО", - сказал генерал.

"Обращает на себя внимание, что, несмотря на разные метео-, географические, баллистические и прочие условия, результаты анализа проб из Эль-Латамны и Хан-Шейхуна практически идентичны. Данное обстоятельство указывает на то, что "Белыми касками" использовалась некая стандартная смесь для внесения в пробы с целью их фальсификации", - подчеркнул военачальник.

Что касается Саракиба, здесь, по словам Кириллова, лаборатории ОЗХО получили противоречивые данные: одна группа экспертов нашла хлор в 14 пробах, а другая - ни в одной. "Органические соединения хлора одна лаборатория обнаружила в 14 пробах, а другая ни в одной. Обращает также на себя внимание, что в ряде проб присутствуют следы взрывчатого вещества, однако, по свидетельству очевидцев, взрыва баллонов, якобы содержащих хлор, не было", - сказал генерал.

Позиция России

Он подчеркнул, что Россия всегда старается оперировать конкретными фактами и аргументами, в то время как "западные оппоненты обычно уходят от предметного разговора и отвечают лозунгами", в том числе обвиняя Россию в подрыве авторитета и репутации ОЗХО.

"Напротив, Российская Федерация заботится о репутации ОЗХО, стремится помочь этой организации преодолеть системные сбои и недостатки, не допустить политизированности и предвзятости в ее работе", - сказал он.

Кириллов заявил, что РФ занимает четкую и однозначную позицию: применение химического оружия в мире недопустимо, виновные в применении должны быть привлечены к ответственности. "Россия выполнила все взятые на себя обязательства и уничтожила все свое химическое оружие", - напомнил он.