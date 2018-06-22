Штурмовик Ил-2 может возглавить парад Победы в Москве в 2019 году

ВОРОНЕЖ, 22 июня. /ТАСС/. Фонд "Крылатая память Победы" ведет переговоры о том, чтобы воздушную часть парада Победы над Москвой в 2019 году открыл возрожденный исторический штурмовик Ил-2. Об этом журналистам в пятницу сообщил руководитель фонда Борис Осятинский.

"В дальнейшем он будет летать, будет городостью нашей авиации. Более того, мы обратились с просьбой к президенту рассмотреть вопрос открытия воздушного парада над Красной площадью (в следующем году - прим. ТАСС). Воздушный парад должен открывать "летающий танк", - рассказал он.

Сегодня в мире насчитывается всего два сохранившихся практически полностью в оригинальной исторической сборке летающих штурмовика Ил-2. Один из них был найден в Мурманской области. Осенью 1943 года он совершил вынужденную посадку на лед озера и был поднят спустя 70 лет.

При поддержке ПАО "ОАК" и Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина фонд содействия сохранению военно-исторических самолетов "Крылатая память Победы" реализовал проект по восстановлению исторического самолета. Его реставрация осуществлялась в Новосибирске, на первом этапе - в мастерских компании "Авиареставрация", а затем проходила на площадях Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина.

Штурмовики Ил-2 были самыми массовыми самолетами времен Великой Отечественной войны и носили прозвище "летающие танки".