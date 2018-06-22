Танковые подразделения ВДВ России впервые примут участие в учениях "Славянское братство"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Недавно появившиеся в составе Воздушно-десантных войск России танковые подразделения впервые примут участие в российско-сербско-белорусских учениях "Славянское братство", сообщил журналистам руководящий маневрами замкомандующего ВДВ по миротворческим операциям и коллективных сил оперативного реагирования генерал-лейтенант Александр Вязников.

"В ходе учений будут принимать участие... также танковые подразделения, которые недавно у нас вошли в состав ВДВ", - сказал Вязников.

Также в "Славянском братстве - 2018" задействуют подразделение на новой технике - боевых машинах десанта БМД-4М. Всего в учениях примут участие четыре такие машины, то есть взвод на БМД-4М.

Совместные тактические учения "Славянское братство - 2018" проходят на полигоне Раевский в Краснодарском крае с 18 по 28 июня.