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Танковые подразделения ВДВ России впервые примут участие в учениях "Славянское братство"

Армия и ОПК
22 июня, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Маневры проходят в Краснодарском крае с 18 по 28 июня

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Недавно появившиеся в составе Воздушно-десантных войск России танковые подразделения впервые примут участие в российско-сербско-белорусских учениях "Славянское братство", сообщил журналистам руководящий маневрами замкомандующего ВДВ по миротворческим операциям и коллективных сил оперативного реагирования генерал-лейтенант Александр Вязников.

"В ходе учений будут принимать участие... также танковые подразделения, которые недавно у нас вошли в состав ВДВ", - сказал Вязников.

Также в "Славянском братстве - 2018" задействуют подразделение на новой технике - боевых машинах десанта БМД-4М. Всего в учениях примут участие четыре такие машины, то есть взвод на БМД-4М.

Совместные тактические учения "Славянское братство - 2018" проходят на полигоне Раевский в Краснодарском крае с 18 по 28 июня.

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