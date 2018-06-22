Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крейсер "Маршал Устинов" уничтожил ракетой "Вулкан" мишень на дальности почти в 300 км

Армия и ОПК
22 июня, 17:15 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 22, июня. /ТАСС

Осмотр мишенной позиции после стрельб провел экипаж Ил-38 объединения ВВС и ПВО Северного флота

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Крейсер "Маршал Устинов" выполнил на учениях точную стрельбу ракетой "Вулкан" по мишени, имитирующей корабли условного противника, на дальность более 150 морских миль (свыше 277 км). Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота.

"В рамках продолжающегося в Баренцевом море сбор-похода разнородных сил Северного флота ракетный крейсер "Маршал Устинов", действующий единой ударной тактической группой совместно с эскадренным миноносцем "Адмирал Ушаков", выполнил стрельбу главным ракетным комплексом "Вулкан" по мишенной позиции, имитирующей отряд кораблей условного противника", - сообщили в пресс-службе.

"Выпущенная с корабля крылатая ракета "Вулкан" преодолела свыше 150 морских миль и точно поразила морскую цель", - уточнили в пресс-службе флота. Осмотр мишени для оценки качества попадания провел экипаж противолодочного самолета Ил-38 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Стрельба была выполнена в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Закрытие района стрельбы обеспечивали надводные корабли и катера Кольской флотилии разнородных сил.

"Маршал Устинов" вооружен комплексом П-1000 "Вулкан" с одноименной крылатой ракетой. Противокорабельная ракета комплекса, по данным из открытых источников, способна поражать надводные цели на дальности 500-700 км. Максимальная скорость ее полета на малой высоте составляет две скорости звука, масса боевой части - 500 кг.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Мурманская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аргентинский болельщик извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ
2
Эксперты: снижение рейтинга кабмина было ожидаемым после формирования его нового состава
3
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
4
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
5
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
6
Путин: Россия и впредь будет содействовать урегулированию на Корейском полуострове
7
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости