Более 1,2 тыс. военных приняли участие в учениях на Северном Кавказе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Связисты 58-й общевойсковой армии, дислоцированные в Северной Осетии, провели совместное с мотострелковым соединением тактико-специальное учение в горах Северного Кавказа. Об этом сообщил в субботу руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В ходе учений, где были задействованы более 1,2 тыс. мотострелков и связистов, отработаны вопросы, связанные с обеспечением устойчивости связи при радиоэлектронном воздействии условного противника в горах", - отметил Астафьев.

В частности, специалисты совершенствовали навыки развертывания полевых подвижных пунктов управления и узлов связи, установили коротковолновую и ультракоротковолновую связь и обеспечили командование видеоконференцсвязью.

Всего было задействовано более 150 единиц специальной техники, в том числе модернизированные командно-штабные машины пятого поколения Р-145БМ1 на базе БТР-80, радиорелейные станции связи Р-419-МП "Андромеда-Д", портативные станции спутниковой связи "Белозер".