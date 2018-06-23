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Более 1,2 тыс. военных приняли участие в учениях на Северном Кавказе

Армия и ОПК
23 июня, 8:50 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 23, июня. /ТАСС

В маневрах также задействовали 150 единиц специальной техники

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© Виталий Тимкив/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Связисты 58-й общевойсковой армии, дислоцированные в Северной Осетии, провели совместное с мотострелковым соединением тактико-специальное учение в горах Северного Кавказа. Об этом сообщил в субботу руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

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"В ходе учений, где были задействованы более 1,2 тыс. мотострелков и связистов, отработаны вопросы, связанные с обеспечением устойчивости связи при радиоэлектронном воздействии условного противника в горах", - отметил Астафьев.

В частности, специалисты совершенствовали навыки развертывания полевых подвижных пунктов управления и узлов связи, установили коротковолновую и ультракоротковолновую связь и обеспечили командование видеоконференцсвязью.

Всего было задействовано более 150 единиц специальной техники, в том числе модернизированные командно-штабные машины пятого поколения Р-145БМ1 на базе БТР-80, радиорелейные станции связи Р-419-МП "Андромеда-Д", портативные станции спутниковой связи "Белозер".

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