Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 130 двусторонних учений пройдут в войсках на юге России в ближайшие полгода

Армия и ОПК
23 июня, 11:29 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 23, июня. /ТАСС

Экзаменом для всего округа станут командно-штабные учения группировки войск 58-й общевойсковой армии, Каспийской флотилии и объединения ВВС и ПВО

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Повсеместное введение двустороннего принципа обучения с отработкой нестандартных действий в ходе ведения боя станет основной особенностью наступившего летнего периода обучения в Южном военном округе (ЮВО).

Интервью

Александр Дворников

Командующий ЮВО: борьба с дронами и "шахид-мобилями" стала обязательным элементом учений

Перейти в раздел Интервью

Об этом заявил командующий войсками ЮВО Александр Дворников в ходе заседания окружного Военного совета.

"В летнем периоде обучения на юге России будет проведено более 130 двусторонних тактических и командно-штабных учений, в том числе около 100 ротных и более 30 батальонных тактических учений", - процитировали Дворникова в пресс-службе военного округа.

Смотрите также

Cнайперы ЮВО отработают скоростную стрельбу по целям в ущельях Кавказского хребта

Первый экологичный и быстровозводимый технический парк для "Искандеров-М" построили в ЮВО

Более 1500 единиц новой военной техники получат части ЮВО в 2018 году

Он отметил, что в наступившем летнем периоде обучения проведение двухсторонних учений станет основным этапом боевой и профессиональной подготовки военнослужащих, уточнив, что по сравнению с прошедшими годами число таких учений "возрастет в разы".

Командующий войсками отметил, что главную оценку боевой подготовки соединения и воинские части ЮВО получат по результатам проведения двусторонних бригадных и дивизионных тактических учений, которые будут проведены в октябре, а экзаменом для всего округа станут командно-штабные учения группировки войск 58-й общевойсковой армии, Каспийской флотилии и объединения ВВС и ПВО ЮВО, запланированные на ноябрь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ростовская область
Персоны
Дворников, Александр Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Аргентины просят депортировать их соотечественников за драку во время матча ЧМ
2
Премьер Молдавии заявил, что резолюция ООН по Приднестровью не направлена против России
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Семеро аргентинских болельщиков привлечены к ответственности после драки во время матча ЧМ
6
В Ростове уволили полицейских после обнаружения в их здании крупной партии наркотиков
7
Эксперты: пенсионную реформу нужно запускать как можно скорее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости