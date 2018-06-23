Более 130 двусторонних учений пройдут в войсках на юге России в ближайшие полгода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Повсеместное введение двустороннего принципа обучения с отработкой нестандартных действий в ходе ведения боя станет основной особенностью наступившего летнего периода обучения в Южном военном округе (ЮВО).

Об этом заявил командующий войсками ЮВО Александр Дворников в ходе заседания окружного Военного совета.

"В летнем периоде обучения на юге России будет проведено более 130 двусторонних тактических и командно-штабных учений, в том числе около 100 ротных и более 30 батальонных тактических учений", - процитировали Дворникова в пресс-службе военного округа.

Он отметил, что в наступившем летнем периоде обучения проведение двухсторонних учений станет основным этапом боевой и профессиональной подготовки военнослужащих, уточнив, что по сравнению с прошедшими годами число таких учений "возрастет в разы".

Командующий войсками отметил, что главную оценку боевой подготовки соединения и воинские части ЮВО получат по результатам проведения двусторонних бригадных и дивизионных тактических учений, которые будут проведены в октябре, а экзаменом для всего округа станут командно-штабные учения группировки войск 58-й общевойсковой армии, Каспийской флотилии и объединения ВВС и ПВО ЮВО, запланированные на ноябрь.