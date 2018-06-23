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Военно-медицинская академия в Петербурге впервые выпустила стоматологов и провизоров

Армия и ОПК
23 июня, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Всего в этом году учреждение выпустило более 500 медицинских специалистов различного профиля

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 500 выпускников Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге дали клятву врача на торжественной церемонии выпуска, в том числе впервые выпущенные академией стоматологи и провизоры. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.

"Вам выпала большая честь стать выпускниками прославленного учебного заведения страны. Ваши знания, приобретенные в стенах академии, верность воинскому и врачебному долгу всегда будут востребованы на благо нашей Родины", - сказал замминистра обороны РФ Тимур Иванов на торжественной церемонии.

Также заместитель главы военного ведомства вручил золотые медали об окончании лучшим выпускникам.

"Торжественную клятву врача дали свыше 500 медицинских специалистов различного профиля, в том числе первый выпуск стоматологов и провизоров", - подчеркнули в военном ведомстве.

В текущем году Военно-медицинской академии имени Кирова исполняется 220 лет со дня основания.

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