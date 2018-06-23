"Русские витязи" выступили в Кирове в ходе акции, посвященной военной службе по контракту

ТАСС, 23 июня. Пилотажная группа "Русские витязи" выступила в Кирове с авиационным шоу в поддержку акции "Военная служба по контракту в Вооруженных силах - твой выбор!", которая проходит в субботу на набережной имени Грина - самой высокой точке берега реки Вятка. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Пилотажная группа "Русские витязи", которая состоит из шести самолетов Су-30СМ, впервые в Кирове исполнила элементы высшего пилотажа: "бочка", "петля Нестерова", "косые петли", "колокол", роспуск "фонтан", роспуск "тюльпан", а также встречный и парный пилотаж. Выступление экипажей сопровождалось комментарием из специальных аудиостройств, которые установлены на всем протяжении набережной", - сказали в пресс-службе.

Во время акции на набережной развернуты мобильные пункты отбора на военную службу и информационные пункты военно-учебных заведений. "Желающие могут ознакомиться с возможностью поступления на военную службу по контракту, узнать места и условия прохождения службы, а также пройти предварительное тестирование на профпригодность и по подбору должностей", - уточнили в военном округе.

Акция "Военная служба по контракту - твой выбор!" стартовала в мае 2014 года. Она уже проходила в таких городах, как Севастополь, Воронеж, Красноярск, Тверь, Иваново, Псков и других, где собрала тысячи посетителей.