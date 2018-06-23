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Московские суворовцы и кадеты получили аттестаты и дипломы на Соборной площади в Кремле

Армия и ОПК
23 июня, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

В этом году в строю выпускников трех московских училищ 220 юношей и девушек

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 220 воспитанников московских довузовских учебных заведений Минобороны РФ получили аттестаты и дипломы на Соборной площади в Кремле.

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков передал выпускникам "самые теплые и искренние поздравления с этим знаменательным событием" от министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Вы получили глубокие знания и верные нравственные ориентиры. Приобрели надежных друзей, научились преодолевать себя и всегда побеждать. Ваши достижения - это во многом заслуга ваших педагогов и воспитателей", - сказал Панков.

"Пронесите через всю жизнь воспоминания о родном училище, любовь и уважение к вашим наставникам, проложившим дорогу вашим будущим свершениям и достижениям. Перед вами широкие горизонты, однако помните, успеха добивается лишь тот, кто настойчиво идет к поставленной цели и постоянно работает над собой", - напутствовал выпускников замминистра.

По данным Минобороны, в этом году в строю выпускников трех московских училищ 220 юношей и девушек.

По традиции после торжественной церемонии воспитанники Московского суворовского военного училища, Московского военно-музыкального училища имени В. М. Халилова подкинули в воздух монеты, а воспитанницы пансиона Минобороны - лепестки роз.

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Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович Панков, Николай Александрович
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