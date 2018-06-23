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Более 700 выпускников Военного университета получили первые лейтенантские погоны

Армия и ОПК
23 июня, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков выразил уверенность, что выпускники вуза всегда будут с достоинством и честью исполнять воинский долг, а также обеспечивать безопасность России

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 700 выпускников Военного университета получили первые лейтенантские погоны на торжественной церемонии в Парке Победы в Москве.

"Свыше семисот выпускников Военного университета успешно завершают обучение и получают заслуженные дипломы об образовании. Среди выпускников находятся офицеры, уже имеющие служебный и боевой опыт, для которых окончание вуза это еще один важный этап жизненного пути - этап повышения уровня подготовки, интеллектуального и военно- профессионального роста", - сказал статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на торжественной церемонии выпуска. Он передал молодым офицерам и преподавателям поздравления министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Особо отмечу, что сегодня выпускники Военного университета востребованы не только в армии и на флоте. Они служат практически во всех силовых министерствах и ведомствах РФ, в армиях стран как ближнего, так и дальнего зарубежья", - подчеркнул замминистра. Он поблагодарил преподавателей и руководство университета.

"Ваш жизненный и служебный опыт, богатейшие вузовские традиции обучения и воспитания позволили подготовить высокопрофессиональных офицеров - специалистов по работе с личным составом, лингвистов и экономистов, юристов и военных дирижеров", - отметил замминистра.

Он выразил уверенность, что выпускники Военного университета всегда будут с достоинством и честью исполнять воинский долг, обеспечивать безопасность России и отстаивать ее национальные интересы. По информации военного ведомства, 60 выпускников за время обучения получили государственные награды.

Выпускники получили свои первые лейтенантские погоны и по традиции, подбросив монеты, прокричали: "Вот и все!".

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