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Авиационный фестиваль "Крылья Пармы" в Перми собрал около 20 тыс. человек

Армия и ОПК
23 июня, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Для гостей и участников праздника устроили показ современных модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ

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ТАСС, 23 июня. Около 20 тыс. человек посетили авиационный фестиваль "Крылья Пармы", который состоялся в субботу в Перми. Самым зрелищным эпизодом стало выступление пилотажной группы "Русские витязи", сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Пилоты "Русских витязей" на шести Су-30СМ выполнили в пермском небе синхронные бочки, двойной боевой разворот, полупереворот, косую петлю, выстроились ромбом и продемонстрировали другие фигуры высшего пилотажа. Также в воздушной программе выступила группа "Серебряные крылья", которые используют спортивные самолеты RV-7 "Цетус", и состоялись пролеты самолета "Вильга-35" и планера "Бланик". Всего фестиваль посетили около 20 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

На аэродроме "Сокол" для гостей и участников праздника устроили показ современных модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, недавно поступивших в авиаподразделения Центрального военного округа. "Более 10 тыс. человек не только сфотографировались с истребителями, но и посидели в кабине пилота воздушного судна. Кроме того, на аэродроме работал пункт отбора на военную службу по контракту" - уточнили в военом округе.

Авиафестиваль "Крылья Пармы" ежегодно проходит в Перми с 2009 года. За время работы фестиваля гостями были пилотажные группы "Русские витязи", "Русь" и "Стрижи".

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