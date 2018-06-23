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Более 40 кораблей и судов примут участие в Главном параде ВМФ РФ в Петербурге

Армия и ОПК
23 июня, 17:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, июня. /ТАСС

Военно-морской флот пополняется ракетными подводными крейсерами стратегического назначения проекта "Борей" и многоцелевыми атомными подводными лодками проекта "Ясень"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Более 40 кораблей и судов примут участие в Главном военно-морском параде этого года, который пройдет в акватории Невы в Петербурге и на рейде Кронштадта. Об этом на церемонии выпуска офицеров Военного учебно-научного центра ВМФ России сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

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"Свыше 40 кораблей примут участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, из них 18 - корабли нового поколения", - сказал он.

Королев отметил, что на флот поступают корабли и подводные лодки, "которые по своим характеристикам соответствуют, а во многом и опережают стремительное развитие научно-технического прогресса в военном кораблестроении".

Главком напомнил, что Военно-морской флот пополняется ракетными подводными крейсерами стратегического назначения проекта "Борей", многоцелевыми атомными подводными лодками проекта "Ясень", фрегатами, корветами и ракетными кораблями новых поколений, оснащенных высокоточным оружием и современным радиотехническим вооружением, новыми самолетами и береговыми ракетными комплексами.

В этом году, как сообщил ранее источник ТАСС, новой участницей парада в Петербурге станет атомная подводная лодка проекта 949А "Антей". Субмарины этого проекта носят неофициальное название "убийцы авианосцев".

Парад 2017 года

В 2017 году по поручению президента РФ прошел первый в истории современной России Главный военно-морской парад, который теперь будет проводиться ежегодно наряду с парадами на Северном, Черноморском, Тихоокеанском флотах и Каспийской флотилии. Зрители парада в Петербурге в прошлом году увидели тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", самую большую в мире атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", новейшие корабли ВМФ - десантный "Иван Грен", фрегат "Адмирал Макаров", дизель-электрические субмарины "Великий Новгород" и "Владикавказ". В празднике участвовали и корабли из Китая - эсминец "Хэфэй", фрегат "Юньчэн" и судно обеспечения "Ломаху".

В рамках авиационной части парада над Петербургом пролетели корабельные истребители Су-33К и МиГ-29К, бомбардировщики береговой авиации Су-24М и сменяющие их многофункциональные Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ, противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142М и другие машины. Также в воздушной части парада были представлены новейшие вертолеты Ка-52К "Катран" (палубная версия ударных "Аллигаторов") и традиционные флотские Ка-27 и Ка-29, транспортно-боевые Ми-8 и ударные Ми-24ВП.

Всего в параде приняли участие около 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов. В торжественных мероприятиях впервые за всю историю военно-морских парадов в Санкт-Петербурге были задействованы более 5 тыс. моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

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