Корабли ЧФ России будут выходить в море во взаимодействии с авиацией и ПВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Корабли Новороссийской и Крымской баз Черноморского флота будут выходить в море только при условии четкого межвидового взаимодействия, в частности, с авиацией и ПВО. Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников.

"Ни один боевой корабль не должен выходить в Черное море без взаимодействия с силами авиации, ПВО и радиоэлектронной борьбы, которое должно замыкаться на единый пункт управления на берегу", - процитировали Дворникова в пресс-службе ЮВО.

По мнению командующего, организация межвидового взаимодействия должна стать главенствующей в программе боевой подготовки флотских экипажей Крымской и Новороссийской морских баз в летний период обучения.