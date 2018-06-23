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Корабли ЧФ России будут выходить в море во взаимодействии с авиацией и ПВО

Армия и ОПК
23 июня, 19:53 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 23, июня. /ТАСС

Командующий войсками ЮВО отметил, что организация межвидового взаимодействия должна стать главенствующей в программе боевой подготовки экипажей в летний период обучения

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Корабли Новороссийской и Крымской баз Черноморского флота будут выходить в море только при условии четкого межвидового взаимодействия, в частности, с авиацией и ПВО. Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников.

"Ни один боевой корабль не должен выходить в Черное море без взаимодействия с силами авиации, ПВО и радиоэлектронной борьбы, которое должно замыкаться на единый пункт управления на берегу", - процитировали Дворникова в пресс-службе ЮВО.

По мнению командующего, организация межвидового взаимодействия должна стать главенствующей в программе боевой подготовки флотских экипажей Крымской и Новороссийской морских баз в летний период обучения.

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