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Ударные корабли Северного флота провели артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Армия и ОПК
24 июня, 14:55 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 24, июня. /ТАСС

В качестве мишени использовался корабельный щит, который тянул за собой буксир вспомогательного флота

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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"

Ракетный крейсер "Маршал Устинов"

© Лев Федосеев/ТАСС

МУРМАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" и эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" на учениях группировки ударных сил Северного флота (СФ) в Баренцевом море в рамках завершающегося сбор-похода провели артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба СФ.

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"Артиллерийский бой с надводными кораблями условного противника и нанесение поражение закрытым береговым объектам экипажи кораблей выполнили артиллерией универсального калибра - спаренными артиллерийскими установками АК-130. На эсминце "Адмирал Ушаков", который обладает самой большой артиллерийской мощью из существующих кораблей, огонь по целям вели обе батарей - носовая и кормовая", - сообщили на флоте.

Стрельба по морской цели проводилась по буксируемому корабельному щиту, который тянул за собой буксир вспомогательного флота. Береговые мишени были установлены на полигоне, расположенном на полуострове Рыбачий. Оба корабля успешно выполнили артиллерийские упражнения, поразив морскую и береговые цели с заданной точностью. Наблюдавший за выполнением боевых упражнений экипажей кораблей с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" командующий СФ адмирал Николай Евменов высоко оценил профессиональную подготовку экипажей. Он выразил удовлетворение достигнутыми результатами в выполнении всех учебно-боевых задач сбор-похода и поручил провести его детальный разбор.

Сбор-поход приближается к завершению. Основная часть кораблей, подводных лодок и судов обеспечения уже прибыли в свои базы. На заключительном этапе маневров в Баренцевом море экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов" и эскадренного миноносца "Адмирал Ушаков" отработают задачи самообороны корабля при применении условным противником противокорабельного ракетного оружия.

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